Comune di Alessandria, la maggioranza boccia la mozione di Locci. Ma ci sono debiti nascosti?

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Emanuele Locci

“La delibera con cui la Giunta presenta al Consiglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 è gravemente carente. Ignora volutamente la situazione delle partecipate, in particolare del gruppo AMAG, i cui bilanci 2024 non risultano ancora approvati e sui quali pesa un evidente blackout contabile e politico.” Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, dopo la bocciatura in aula della mozione da lui presentata, collegata alla delibera GC 238/2025. “Omettere la verifica della situazione delle partecipate in sede di salvaguardia degli equilibri significa non dire tutta la verità sullo stato dei conti dell’Ente. È una grave negligenza istituzionale.”

La mozione, respinta dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene il Sindaco Abonante, partiva da alcuni fatti allarmanti:

i bilanci 2024 delle società AMAG non risultano approvati, in violazione degli obblighi di legge;

la presidente di AMAG si è dimessa prima dell’approvazione del bilancio, lasciando sospese gravi questioni contabili;

la delibera comunale non contiene alcuna valutazione del rischio né alcun dato aggiornato sulle partecipate, nonostante il loro peso rilevante nel bilancio consolidato.

Con il suo atto, Locci chiedeva:

una relazione tecnica aggiornata sulla situazione delle partecipate;

la diffida formale ai vertici AMAG affinché si approvino i bilanci;

una relazione straordinaria di rischio, per verificare eventuali svalutazioni, tensioni bancarie o criticità patrimoniali;

la trasmissione degli atti a Revisori, Segretario Generale e Corte dei Conti;

un accantonamento prudenziale di risorse per tutelare il Comune da eventuali emergenze.

Questa la conclusione di Locci: “L’Amministrazione deve smettere di nascondere i problemi. Se la situazione di AMAG e delle altre partecipate del gruppo è così grave da non permettere neanche l’approvazione dei bilanci, il Consiglio ha il diritto di saperlo, ed è assurda la posizione presa dai consiglieri di maggioranza. Che sono avvisati: chi sottovaluta, o peggio, nasconde, i segnali d’allarme, ha la responsabilità delle conseguenze. Comunque è positivo che su questa mozione sia arrivato 1 voto favorevole anche dalla maggioranza, segnale che al loro interno non c’è unità di intenti. C’è chi non è più disposto a tollerare zone d’ombra nella gestione delle cose pubbliche.”

Emanuele Locci