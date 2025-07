Lazio, il governatore Rocca: “Regione in via di guarigione, cambio di passo notevole”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è grande soddisfazione: su un bilancio di miliardi di euro ,avere eccezioni che si riducono a poche centinaia di migliaia di euro è una soddisfazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca a margine del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2024. “Un aspetto positivo riguarda la sanità che torna ad essere non solo in equilibrio e a produrre avanzo, ma che ci consente di fare investimenti. È una regione in via di guarigione, con un cambio di passo notevole rispetto alla situazione ereditata 2 anni e mezzo fa”.xc3/pc/col4/mca2

