Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa: “Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato”

Di

Dic 26, 2025

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale, sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende. Il Mistero del Natale ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio”. Lo ha detto papa Leone nell’Angelus di Santo Stefano protomartire.
“Per questo Stefano morì perdonando, come Gesù: per una forza più vera di quella delle armi. E’ una forza gratuita, già presente nel cuore di tutti, che si riattiva e si comunica in modo irresistibile, quando qualcuno incomincia a guardare diversamente il suo prossimo, a offrirgli attenzione e riconoscimento. Sì, questo è rinascere, questo è venire nuovamente alla luce, questo è il nostro Natale”.
Dopo l’Angelus, il Pontefice ha rinnovato gli auguri di pace e di serenità, rivolgendo un appello affinché “nel ricordo di Santo Stefano primo Martire, invochiamo la sua intercessione perché renda forte la nostra fede e sostenga le comunità che maggiormente soffrono per la loro testimonianza cristiana. Il suo esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

In Italia crescono le infezioni sessualmente trasmissibili

Dic 26, 2025
Attualità Costume & Società Curiosità

Morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni

Dic 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
Salute & Scienza Video

Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

In Italia crescono le infezioni sessualmente trasmissibili

Dic 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa: “Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato”

Dic 26, 2025