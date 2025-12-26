Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Imminente l’incontro con Trump”

Di

Dic 26, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato sui social che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump, nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra: “Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro. Molto può essere deciso prima del nuovo anno”.
L’annuncio segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Witkoff e con Jared Kushner, genero e consigliere di Trump. Sono poi seguiti contatti dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino, Rustem Umjerov.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

In Italia crescono le infezioni sessualmente trasmissibili

Dic 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

In Italia crescono le infezioni sessualmente trasmissibili

Dic 26, 2025
TOP NEWS

Papa “Chi crede a pace viene spesso ridicolizzato”

Dic 26, 2025