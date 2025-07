I Lions Alessandria Host e Novi Ligure festeggiano i 70 anni con la solidarietà

“Note di Solidarietà”, l’evento organizzato dal Lions Club Alessandria Host e dal Lions Club Novi Ligure per sostenere un progetto di inclusione e innovazione tecnologica rivolto a ragazzi autistici, ha centrato l’obiettivo. Oltre 300 ospiti, tra cui il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, gli assessori regionali Federico Riboldi (Sanità) ed Enrico Bussalino (Enti Locali), hanno partecipato, giovedì 17 luglio, alla serata organizzata ai “Giardini la Pergola” di Valle San Bartolomeo, dove moda, musica e bollicine hanno fatto da corollario alla presentazione dell’iniziativa. Un progetto importante per un traguardo prestigioso, quello raggiunto dai due club Lions, che hanno festeggiato insieme la ricorrenza del 70° anniversario di fondazione e di attività al servizio alla presenza dei presidenti Vittoria Poggio e Giovanni Castellani.

Scopo dell’iniziativa era sostenere il progetto “Autismo e tecnologie digitali”, nato 3 anni fa, capofila l’associazione “Il sole dentro” con la collaborazione del DISIT, Dipartimento di Scienze e innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, Abilitando Onlus e AIAS Alessandria, finora realizzato grazie al contributo di Giorgio Deiana Foundation, Fondazione SociAL, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Lions Club Alessandria Host.

A queste attività si affiancheranno anche le iniziative di “Autitech”, associazione di recente costituzione, le cui finalità principali saranno, come ha sottolineato la presidente Marina Grignolio, quelle di operare sempre nel mondo dell’autismo per creare percorsi didattici e formativi in ambito IT con l’obiettivo di costruire competenze per affacciarsi al mondo del lavoro. Un appello raccolto, oltre che dai numerosi ospiti, anche da tanti sostenitori che hanno collaborato a rendere piacevole la serata: Corso Roma Boutique, cantina “Couvage” di Acqui Terme, cantine “Coppo” di Canelli, cantine “Gaudio Bricco Mondalino”, cantine “Marenco” di Strevi, vigneti “Massa Derthona”, “Villa Remotti”, ottica BE ICON, RESICAR, Studio Due. Organizzazione di Marcello Canestri, socio Host, e conduzione di Antonio Bajardi, socio Novi.