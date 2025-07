ONU, il rappresentante italiano Massari: “Da Niaf impegno per lo sviluppo sostenibile”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia in 70 anni ha dato moltissimo alle Nazioni Unite, al sistema multilaterale, in tutti i campi, dei contributi per le operazioni di pace, siamo il paese occidentale con un maggior numero di caschi blu, le azioni nel campo dei diritti umani, per esempio le nostre risoluzioni per la moratoria sulla pena di morte, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati. E’ bella la coincidenza con la NIAF per i legami che ci sono tra italiani, americani e Nazioni Unite”. Lo ha detto Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia all’ONU, a margine dell’evento a New York per i 50 anni della NIAF e i 70 anni dell’Italia all’ONU.

