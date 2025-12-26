Attualità Costume & Società Curiosità

Morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni

Di

Dic 26, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Si è spenta all’età di 100 anni, nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, Maria Sole Agnelli. Era nata a Villar Perosa, nel torinese, il 9 agosto 1925.
Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte e sorella di Clara, Susanna, Gianni, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli, in prime nozze aveva sposato il conte Ranieri Campello della Spina. Rimasta vedova si è poi risposata con il conte Pio Teodorani-Fabbri. E’ stata sindaco di Campello sul Clitunno dal 1960 al 1970 e ha diretto un’importante scuderia di cavalli: un suo purosangue, Woodland, vinse la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. Figura di riferimento della famiglia Agnelli e testimone di un secolo di storia italiana, è stata presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Tonno e pomodoro, accoppiata vincente

Dic 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Imminente l’incontro con Trump”

Dic 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA

Il presidente USA, Trump: “Attaccati i terroristi Isis in Nigeria”

Dic 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cipolletta “Torino competitiva a livello internazionale se unisce le forze”

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche

Dic 26, 2025
IN EVIDENZA

In Italia crescono le infezioni sessualmente trasmissibili

Dic 26, 2025