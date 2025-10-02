Palermo: associazione dedita al traffico di droga, 10 arresti

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, Bagheria e Termini Imerese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e delle unità cinofile antidroga di Palermo Villagrazia, con la copertura dal cielo di un velivolo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone (2 delle quali già in carcere per altra causa). Sono accusate di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti o di aver concorso nell’attività di spaccio.

pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri Palermo)