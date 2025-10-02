IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “Dalla sinistra italiana no al piano di pace a Gaza”

Ott 2, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Mi dispiace che, di fronte ad un appello fatto alle opposizioni a votare unitariamente una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, la gran parte dell’opposizione abbia fatto un’altra scelta. Davvero questo non lo comprendo. Ricordo che c’è stato un sostegno a questo piano da parte dei Paesi europei, dei Paesi arabi, dell’Autorità Nazionale Palestinese, quindi rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha posizioni più radicali”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni, a margine del vertice UE in corso a Copenaghen.sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Il Cinefestival ad Alessandria fino al 31 ottobre: sabato 4 doppio evento alla SOMS del Cristo

Ott 2, 2025 Raimondo Bovone
