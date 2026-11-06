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Puglia: per gli assalti ai Bancomat con l’esplosivo 7 arresti tra Foggia e Lecce

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Nov 6, 2026


SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno arrestato sette persone (tre residenti nel Foggiano e quattro nel Leccese) accusate di furto aggravato, ricettazione e detenzione di esplosivi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha fatto luce su due assalti ai bancomat commessi con la tecnica della “marmotta” lo scorso giugno. Nel primo colpo, messo a segno il 13 giugno ai danni di un istituto bancario di San Giovanni Rotondo, la deflagrazione aveva sventrato la filiale e danneggiato gli appartamenti del palazzo, fruttando ai malviventi oltre 15.000 euro. Il secondo assalto, avvenuto il 30 giugno con modalità analoghe e un bottino di 6.000 euro, ha permesso ai militari di individuare la base logistica della banda.

pc/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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