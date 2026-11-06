Come prepararsi all’inverno: dall’alimentazione allo sport, i consigli

L’autunno è ufficialmente iniziato e con esso le giornate uggiose e più fredde; di pari passo compaiono i primi malanni stagionali con raffreddori e influenze. La curiosità, però, è che in realtà non sono le temperature basse a farci ammalare: raffreddori e influenze sono causati dai virus, non dal freddo. Eppure, durante l’inverno il rischio di contrarle tende ad aumentare perché trascorriamo più tempo in ambienti chiusi, talvolta affollati e poco ventilati, dove i contatti ravvicinati favoriscono la circolazione dei contagi. Per prepararsi alla stagione fredda e provare a dare un supporto extra alle nostre difese immunitarie dovremmo adottare abitudini che aiutino a preservare il benessere quotidiano. Dall’alimentazione al movimento, dal riposo alla cura degli spazi domestici, sono soprattutto la regolarità e l’equilibrio a fare la differenza.

Curare l’alimentazione

Uno stile di vita sano ed equilibrato parte dalla tavola dove non devono mancare frutta e verdura di stagione, legumi, cereali integrali, pesce, uova e frutta secca che permettono di variare i pasti assumendo nutrienti diversi. Ovviamente non dobbiamo abbassare il livello di idratazione: nonostante faccia meno caldo dell’estate e si avverta in modo ridotto la sete, bere regolarmente resta importante. Eventualmente ci si può aiutare con infusi e tisane calde. E se si cerca un aiutino in più? L’utilizzo di integratori come quelli di Biogena può dare un supporto extra andando a supportare eventuali carenze o dando un mix multivitaminico specifico per rafforzare le difese immunitarie. Nonostante si tratti di prodotti naturali, ricordiamo l’importanza di consultare il proprio medico di famiglia o un farmacista di fiducia per trovare una soluzione adatta a sé.

Fare sport

L’abbassamento delle temperature non ci invoglia a trascorrere tempo all’aperto ma muoversi è fondamentale; se fare jogging in città resta un’attività praticata dai più coraggiosi, si possono scegliere corsi indoor come quelli in palestra, oppure altre tipologie di sport purché non si resti sul divano. Un’alternativa? Anche camminate a passo sostenuto oppure il nuoto in piscine coperte possono fare parte delle buone abitudini.

Il sonno deve avere lo spazio che merita

Dormire a sufficienza non è sintomo di pigrizia, l’organismo ha bisogno di recuperare. Per gli adulti il tempo consigliato oscilla tra le 7 e le 9 ore a notte, abbinando se possibile una routine con orari più o meno regolari. Evitare gli schermi prima di coricarsi, preferendo un libro, e non consumare pasti

abbondanti favorisce un riposo più sereno.

Gestire lo stress

Uno dei nemici della salute? Lo stress. Eppure, troppi lo sottovalutano. Agende piene di impegni familiari, lavorativi e scadenze porta il ritmo quotidiano a un livello intenso dove ritagliarsi pause reali diventa davvero complicato. Dalla lettura alle passeggiate, fino a trascorrere tempo con le persone care, sono tutte idee semplici ma preziose.

Arieggiare gli ambienti

Sembra banale, eppure fa la differenza: se le finestre restano chiuse a lungo, l’aria all’interno degli ambienti non viene rinnovata e si favorisce così l’eventuale contagio se qualcuno entra con un virus. L’abitudine di arieggiare deve valere per le nostre case, per gli uffici e negli spazi che frequentiamo.

Queste sono tutte buone abitudini che possono aiutarci a prepararci all’inverno adottando uno stile di vita equilibrato che può supportarci nell’affrontare la stagione fredda al meglio.