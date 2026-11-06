Confagricoltura Alessandria a San Baudolino rilancia la filiera del Riso Aromatico 100% italiano

Confagricoltura Alessandria sarà presente alla fiera di San Baudolino, domenica 8 novembre, anche con gli stand degli associati, presso la Corte del Gusto di via Vochieri 58.

Dalla Fiera di San Baudolino, ad Alessandria, Confagricoltura rilancia la proposta di dare vita ad una nuova filiera di prodotto, 100% italiano: il riso aromatico, valida alternativa al ‘Basmati’ di importazione. Nel corso di una conferenza, domenica 8 novembre, alle ore 11, in sala ‘Viale’, nella sede della Camera di Commercio di Alessandria e Asti di via Vochieri, 58, ne parlerà Giacomo Pedrola, vicepresidente di Confagricoltura Alessandria e presidente della sezione di prodotto settore risicolo. Porterà i saluti la presidente Paola Sacco.

Il comparto del riso italiano sta affrontando una crisi senza precedenti, complici politiche commerciali europee non più adeguate all’attuale situazione, l’aumento dei costi di produzione, gli effetti del clima sulle coltivazioni, le tendenze della domanda. Il mercato del riso Basmati (origine India e Pakistan) continua a mostrare dinamiche positive, con consumi in crescita.

La proposta di Confagricoltura è quella di affiancare alle varietà tradizionali di riso un aromatico italiano che possa intercettare le nuove tendenze del mercato, offrendo una valida alternativa italiana al riso Basmati di importazione, che rispetti quindi gli standard produttivi garantiti dall’Italia.

In Italia la superficie coltivata a riso aromatico (assimilabile al riso Basmati) è di circa 260 ettari, di cui oltre 160 ettari localizzati in Piemonte. La produzione di riso aromatico si affiancherebbe alla varietà tradizionali, eccellenza della risicoltura italiana e casalese, per quanto riguarda la provincia di Alessandria. Al termine della conferenza, sarà possibile degustare un piatto a base di Riso Aromatico Italiano, con una ricetta degli chef di Fuga di Sapori.