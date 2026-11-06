Le proposte CIA alla Fiera di San Baudolino, domenica 8 novembre in Camera di Commercio e ai giardini

CIA Alessandria-Asti sarà protagonista della 40ª edizione della Fiera di San Baudolino, in programma ad Alessandria domenica 8 novembre, partecipando con numerosi associati e una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle tradizioni rurali e della cultura enogastronomica del territorio. In via Vochieri, area denominata “La Via dell’Agricoltura”, saranno presenti aziende agricole associate con esposizione e vendita diretta di prodotti enogastronomici, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro delle aziende e acquistare eccellenze locali. Altri soci dell’associazione saranno inoltre presenti nella “Corte del Gusto”, nel cortile della Camera di Commercio.

L’OLIO – Tra gli appuntamenti più attesi della giornata figura il “Viaggio sensoriale alla scoperta dell’olio extravergine di oliva”, in programma dalle ore 10 alle 10.30 nella Sala ‘Viale’ della Camera di Commercio. A guidare il pubblico sarà Gabriella D’Amico, produttrice e socia Cia, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di degustazione per conoscere le caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine di oliva.

IL TARTUFO – Dalle ore 10 alle 12, l’Associazione Derthona Truffle A.P.S., presieduta dal socio Cia Dario Capogrosso, promuoverà un incontro di approfondimento dedicato al rapporto tra tartufo e cambiamenti climatici. Sempre Capogrosso sarà protagonista, alle ore 11 nei Giardini Pubblici (lato ex-edicola verso corso Roma), di una dimostrazione pratica di cerca del tartufo, che consentirà al pubblico di osservare da vicino il lavoro svolto dai cani addestrati. L’esibizione vedrà la partecipazione di un esemplare di Lagotto Romagnolo, presentato dall’allevatore titolare di Cacao Meravigliao di Sarezzano.