Regione Piemonte: stanziati 3.31 milioni di euro per gli interventi contro gli incendi boschivi

La Regione Piemonte mette in campo 3.3 milioni di euro euro per i primi interventi urgenti legati all’eccezionale siccità e agli incendi boschivi che hanno colpito il territorio tra giugno e agosto 2026. Con un’ordinanza del presidente della Regione, viene approvato il primo stralcio del piano degli interventi, nell’ambito delle risorse già stanziate per fronteggiare l’emergenza. Una misura che unisce finanziamenti, strumenti amministrativi straordinari e procedure semplificate per consentire agli enti locali di intervenire con maggiore rapidità. L’intervento si inserisce nell’ambito dei poteri straordinari attribuiti alla Regione Piemonte dalla nuova normativa regionale approvata a giugno 2026 in materia di Protezione civile, che consente di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale e di adottare misure urgenti per fronteggiare le situazioni di crisi, accelerando gli interventi e semplificando le procedure, senza dover attendere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Il piano comprende 3 milioni di euro destinati a coprire i costi straordinari della flotta elicotteristica regionale antincendi boschivi e 310.560 euro per 4 interventi infrastrutturali nelle province di Alessandria e Vercelli. In particolare, sono previsti: 14.030 € a Casaleggio Boiro (Alessandria) per lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità; ⁠18.300€ a Mornese (Alessandria) per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della viabilità; ⁠97.635€ a Cravagliana (Vercelli) per lavori sul versante per la messa in sicurezza della viabilità sulla SP9 di “Val Mastallone” nel tratto compreso tra Saliceto e Cravagliana; ⁠180.595€ a Cravagliana (Vercelli) per lavori di messa in sicurezza, realizzazione bypass provvisorio alla viabilità sulla SP 9 di Val Mastallone nel tratto tra località Piano delle Fate e Cravagliana.

LE PAROLE – L’assessore Marco Gabusi sottolinea: «La vera novità è il modo in cui queste risorse potranno essere utilizzate. Abbiamo previsto un meccanismo che permette agli enti beneficiari di ricevere il 50% del finanziamento già alla stipula del contratto, con il saldo a rendicontazione. Significa dare ai territori la possibilità di partire senza dover attendere la conclusione dei lavori per ottenere tutte le risorse. È una scelta concreta per rendere più efficace la risposta alle emergenze, sostenendo le amministrazioni locali».

L’assessore Marco Gabusi