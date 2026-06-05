ONU: l’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia ha celebrato alle Nazioni Unite l’80° anniversario della Repubblica con una cerimonia al Palazzo di Vetro che ha riunito diplomatici, funzionari ONU, rappresentanti della comunità internazionale e della stampa, in un evento che ha unito memoria storica, impegno diplomatico e promozione della cultura italiana. Ad aprire la serata è stato l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, che ha ricordato come gli ottant’anni della Repubblica Italiana siano profondamente intrecciati con la storia stessa dell’ONU. “I principi della Carta delle Nazioni Unite si riflettono nella nostra Costituzione”, ha affermato, sottolineando come il sistema internazionale costruito nel secondo dopoguerra abbia garantito all’Italia decenni di prosperità economica e stabilità politica.

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(Intervista di Stefano Vaccara)