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Catania: partito il primo volo Air Canada per Montreal

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Giu 5, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – E’ partito il primo volo diretto Catania-Montreal. Operato da Air Canada, inaugura ufficialmente la nuova tratta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026. Operato con il Boeing 787 Dreamliner, il nuovo servizio consentirà ai passeggeri provenienti dall’Isola e dal Sud Italia di raggiungere direttamente Montreal e, attraverso il network Air Canada, numerose destinazioni in Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico.
xo5/f13/fsc/azn

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