‘Meating’ torna a Savigliano dal 10 al 12 ottobre e abbraccia la carne bovina piemontese

DiRaimondo Bovone

Set 7, 2025 , , , ,

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 a Savigliano, andrà in scena “Aspettando Meating: percorsi di carne bovina piemontese”. L’evento segue la prima edizione svoltasi nel 2023 e rappresenta l’anteprima della seconda grande edizione di “Meating: di cotte e di crude” che la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, in collaborazione con il Comune di Savigliano, hanno in programma di organizzare per il 2026.
INFO – sito web www.entemanifestazioni.com – telefono 0172-712536 – e-mail: [email protected].

La manifestazione, nata per raccontare e valorizzare le caratteristiche della storica carne bovina del territorio, intende adesso ampliare gli orizzonti all’intera filiera, dall’allevamento alla tavola, passando per la lavorazione e la trasformazione. L’evento si svolgerà in piazza del Popolo e si proporrà come spazio di incontro e confronto tra i visitatori e gli attori del comparto carne bovina, coinvolgendo allevatori, trasformatori, ristoratori, artigiani, tecnici e aziende specializzate nella fornitura di tecnologie e attrezzature professionali. A fianco alle immancabili proposte culinarie, ci saranno show cooking e convegni, senza tralasciare un’area espositiva su misura per gli attori della filiera, spazi di relax e intrattenimento per tutti. L’evento, così, intende rivolgersi non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico, che potrà scoprire, gustare e vivere da vicino il mondo della carne bovina in tutte le sue sfaccettature. 

