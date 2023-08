46° Sagra dei Salamini d’Asino 2023

Sagra dei Salamini d’Asino – 46° Edizione a Castelferro

Dal 17 al 24 Agosto a Castelferro di Predosa (AL)

“Serviti come al ristorante” infatti…alla Sagra dei salamini d’asino di Castelferro :

Non dovrete lottare per conquistare uno spazio libero per sedervi !!

Non dovrete ordinare tutto subito all’arrivo e vedervi sommergere da una miriade di bigliettini con le varie portate ordinate!!

Non dovrete fare estenuanti code col vassoio in mano per poter ritirare la cena!!

MA….. al vostro arrivo verrete accompagnati al tavolo dove verrete serviti dai camerieri che prenderanno le vostre ordinazioni e vi serviranno la cena mentre voi starete comodamente seduti al tavolo.

La carne alla sagra dei salamini d’asino

I cuochi del paese si occupano di selezionare gli asini e di seguire passo a passo la filiera della carne fino all’arrivo in salumificio in modo da poter garantire la qualità delle carni adoperate.

I Famosi Salamini d’Asino di CASTELFERRO, non potrete trovarli altrove durante l’anno, vengono insaccati dal salumificio su ricetta segreta del capo cuoco “Il Mingo” che da 39 anni prepara tutti i piatti d’asino serviti alla Sagra.

Il Menù della Sagra

Il menù è di vasta scelta e per visionarlo basta cliccare qui.

Castelferro di Predosa (AL)

Info: 3383471097 – Presidente Sardi Giancarlo