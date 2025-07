Le ‘Colline in movimento’ e il premio DanzArte al Teatro di Casale Monferrato

Sabato scorso, 12 luglio, il Teatro Municipale di Casale Monferrato ha brillato con le Stelle invitate da Patrizia Campassi, direttore artistico del premio Monferrato DanzArte e “Colline In Movimento”, 2^ edizione. L’ evento promosso dal Comune di Fubine Monferrato e dal sindaco Lino Pettazzi, è stato sostenuto dall’Associazione ARTESUONI, dalla Fondazione CRAL, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e di prestigiosi Partner Sponsor. www.premiomonferratodanzarte.it

PH Rizzotti Mariella SFD

Le luci di scena si sono accese per ospitare l’eccellenza della danza internazionale, con coreografie di altissimo livello. La regista Patrizia Campassi ha affidato l’apertura dello spettacolo all’attrice alessandrina Marta Gastini.

La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, importante coreografo italiano ed ex-ballerino, stata insignita del Prestigioso Premio Monferrato DanzArte ed ha entusiasmato il pubblico del Municipale con interpretazioni ineguagliabili per sincronicità di movimento, tecnica, forza e leggerezza.

Sul palco anche le Étoiles del Teatro San Carlo di Napoli, Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, interpreti di una creazione di José Carlos Martinez, direttore del corpo di ballo dell’Opera di Parigi. La bellezza di questa coppia di danzatori è stata messa doppiamente in risalto da una frase rivolta al pubblico in sala e ai giovani dopo aver ricevuto il Premio Monferrato DanzArte: ”Anche se siamo stati nominati Étoiles, sappiamo bene che il nostro lavoro inizia ora, perché sentiamo la responsabilità di questo titolo e viviamo il momento con grande umiltà”.

PH Rizzotti Mariella SFD

L’internazionalità dell’evento monferrino è stata segnata anche dalla performance di Serena Manara e Niccolò Colangelo, allievi del Pole National Superieur de Danse Rosella Hightower di Cannes, diretta da Paola Cantalupo già Premio DanzArenzano Arte 2009. I due giovani a settembre entreranno a far parte del “Jeune Ballet di Cannes”, anticamera del professionismo, grazie alle Borse di Studio “Semi D’Arte”. L’incanto di una coreografia su musica di Mozart ha portato il pubblico a godere di uno stile contemporaneo che ha rivelato l’eccellente formazione dei due giovani danzatori.

L’evento diretto da Patrizia Campassi, ha chiuso in bellezza con “Ballade”, meravigliosa creazione di Mauro Bigonzetti , già presente nel programma TV ‘Viva La Danza’ di Roberto Bolle (Rai 1).

PH Rizzotti Mariella SFD