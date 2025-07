Catanzaro: truffa in sanità, 13 misure cautelari

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno eseguito 13 misure cautelari personali e 9 misure cautelari reali, nei confronti di 14 indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, peculato, falsa attestazione di presenza in servizio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Fonte video: Guardia di Finanza

