Dalla Regione Piemonte 6.7 milioni di euro per Polizia Locale e gestione associata dei Comuni

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato in settimana, su proposta dell’assessore Enrico Bussalino, 2 delibere che definiscono i criteri per l’assegnazione dei contributi agli enti locali: 2 milioni di euro per la Polizia locale nel biennio 2026-2027 e oltre 4,7 milioni per le Unioni di Comuni per l’anno 2026. I contributi sosterranno le spese correnti per la gestione dell’attività ordinaria della Polizia municipale, provinciale e metropolitana. Potranno accedervi Unioni montane, Unioni di Comuni, Comuni convenzionati per l’esercizio associato della funzione, singoli Comuni, Province e Città metropolitana di Torino, secondo i requisiti previsti dal provvedimento.

Il 2° provvedimento mette a disposizione 4,7 milioni di euro per sostenere, nel 2026, la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali da parte delle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte. La dotazione comprende circa 2,56 milioni di euro di fondi regionali e circa 2,15 milioni di euro di risorse statali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti con successivi provvedimenti attuativi e resi disponibili sul sito della Regione Piemonte.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale agli Enti locali, Sicurezza e Polizia locale, Enrico Bussalino: “La collaborazione tra amministrazioni è uno strumento fondamentale, soprattutto per i Comuni più piccoli, perché permette di condividere personale, competenze e risorse, rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini. Sostenere le Unioni significa aiutare i Comuni a dare continuità e qualità ai servizi. Allo stesso tempo, il finanziamento biennale per la Polizia locale offre agli enti un quadro di risorse su cui programmare la propria attività. Sono due interventi complementari, che rafforzano la capacità delle amministrazioni di operare insieme e di essere vicine alle comunità”.