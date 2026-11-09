TOP NEWS

Tassi d’usura fino al 110%, cinque misure cautelari a Lecce

Di

Nov 9, 2026

LECCE (ITALPRESS) – Cinque misure cautelari, tre in carcere e due ai domiciliari, sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Lecce nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza, ha preso le mosse da una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore locale. Dalle prime verifiche sono emersi indizi di condotte usurarie messe in atto da cinque persone del Salento, alcune delle quali con precedenti di polizia.

Le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche, ambientali, videosorveglianza e accertamenti finanziari, hanno ricostruito la vicenda. L’imprenditore si era inizialmente rivolto ai presunti usurai per far fronte alle esigenze di liquidità della sua attività, vedendo poi aggravarsi la propria esposizione debitoria soprattutto durante il periodo del lockdown legato all’emergenza pandemica.

Per estinguere un debito accumulato di circa 150mila euro, la vittima è stata costretta a versare denaro contante e a cedere beni mobili di valore, tra cui orologi di pregio, e diverse proprietà immobiliari. Le analisi economiche hanno accertato tassi d’interesse superiori al 110% annuo, quantificando in oltre 190mila euro gli interessi complessivi pagati nell’arco di circa otto anni.

Con lo stesso provvedimento, il GIP ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 190mila euro pari al profitto del reato.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Errani e Paolini debuttano con una vittoria alle Wta Finals di doppio

Nov 9, 2026
Attualità Cronaca TOP NEWS

Ragusa: ragazza albanese in comunità per propaganda e terrorismo

Ott 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Confimprese Palermo, Reina “Via le lungaggini burocratiche per le imprese”

Nov 9, 2026
IN EVIDENZA

L’artigianato fiore all’occhiello del Made in Italy

Nov 9, 2026
IN EVIDENZA

Confimprese Palermo, Felice “Insieme per mettere l’impresa al centro”

Nov 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Dalla Regione Piemonte 6.7 milioni di euro per Polizia Locale e gestione associata dei Comuni

Nov 9, 2026 Raimondo Bovone