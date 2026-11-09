Roma: individuate 2 organizzazioni criminali della droga. Arrestate 7 persone

ROMA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, stanno procedendo alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – relative a un articolato contesto investigativo sviluppatosi nel tempo – nei confronti di 25 persone, di cui 22 cittadini italiani, 2 di nazionalità albanese e 1 colombiano, per l’ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le investigazioni – condotte dagli specialisti del Gruppo Operativo Antidroga del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma – hanno consentito di delineare l’operatività di due organizzazioni narcotrafficanti, legate da occasionali rapporti di collaborazione, che gestivano la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana nelle province di Roma e Latina, dove avevano acquisito vaste fette di mercato. Il primo gruppo criminale, con base operativa nell’area compresa fra le zone di Capannelle e Tuscolano, riforniva prevalentemente le piazze di spaccio localizzate nei quartieri Borghesiana, Casal Morena, Tomba di Nerone e Valle Fiorita. In questi quartieri, le partite di droga venivano consegnate – coordinati da due referenti già noti alle cronache giudiziarie per vicende di usura, narcotraffico, estorsione e compravendita di armi – da corrieri dell’organizzazione utilizzando furgoni adibiti al trasporto di prodotti ortofrutticoli. L’organizzazione disponeva, inoltre, di una vera e propria “cassa comune” che, alimentata dai proventi dei numerosi traffici, utilizzava per finanziare l’acquisto di nuovi carichi di droga e remunerare l’intera filiera criminale. La seconda struttura criminale narcotrafficante operava, invece, fra Roma (zona Romanina) e la provincia di Latina attraverso centri logistici situati a Marino (RM) e Cisterna di Latina (LT), destinati al deposito delle partite di stupefacente, parte delle quali importate, su gomma, dalla Spagna, ove i vertici del gruppo vantavano contatti diretti con i canali di fornitura. Proprio a Sezze, durante le indagini, veniva monitorato l’arrivo di un autotreno da Almeria (Spagna), dotato di un doppiofondo creato nella parte superiore del rimorchio, al cui interno erano stati occultati 22 kg. di cocaina, prontamente sottoposti a sequestro, con il contestuale arresto in flagranza di 6 soggetti. La modalità di occultamento nel doppiofondo riscontrata dai finanzieri è risultata particolarmente sofisticata essendo necessario azionare una combinazione di tasti, situati in diverse parti dell’autoarticolato, per poter successivamente avviare, con l’ausilio di un telecomando, un meccanismo idraulico che faceva sollevare completamente il tetto del rimorchio, consentendo l’accesso ai vani in cui era occultata la sostanza stupefacente. Ricevuti i carichi, gli indagati distribuivano lo stupefacente nei quartieri romani di Torre Spaccata, Tufello, Centocelle, Quarticciolo, Trullo, EUR, Corviale e Casalbertone, estendendo il loro raggio d’azione anche a San Cesareo, Marino, Pomezia, Anzio e Ciampino, ove trasportavano il narcotico a bordo di veicoli muniti di doppifondi appositamente predisposti. Complessivamente, nel corso delle indagini sono stati documentati – in particolare nel corso del 2020 – oltre sessanta episodi di narcotraffico, ricostruendo movimentazioni di stupefacente per oltre 850 kg (di cui 60 kg di cocaina, 686 kg di hashish e 104 kg di marijuana), e procedendo all’arresto in flagranza di reato di n. 7 soggetti.(ITALPRESS).

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