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Fondazione CRAL: 50.000 euro a sostegno della Fiera del Tartufo di Murisengo

DiRaimondo Bovone

Nov 9, 2026 , , , , , , ,

Il tartufo è ormai riconosciuto come una delle eccellenze gastronomiche della provincia di Alessandria, e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Murisengo (domenica 15 e domenica 22 novembre), insieme alla Fiera Nazionale del Tartufo Nero (giugno) rappresentano un punto diriferimento e di attrazione, capaci di portare ogni anno in Val Cerrina migliaia di visitatori/acquirenti, e facendoda traino anche a tutto il territorio circostante. Per questo il cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, su proposta del presidente Paolo Arrobbio, ha deliberato all’unanimità l’erogazione di un importante contributo di 50.000 euro, di cui 30.000 per la Fiera del Tartufo di Murisengo, e 20.000 per la realizzazione della piattaforma digitale finalizzata a promuovere le fiere del tartufo di tutta la provincia di Alessandria.

Paolo Arrobbio

LE PAROLE – Il presidente Arrobbio spiega così il progetto: “Abbiamo deciso di sostenere con forza la proposta del comune di Murisengo, consapevoli di quanto il tartufo sia elemento identitario del territorio e possa consentire a quella porzione di basso Monferrato di essere sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, culturale ed enogastronomico, a sostegno di tutta l’economia locale. Quanto all’altra parte del progetto, una innovativa piattaforma digitale bilingue per promuovere le fiere del tartufo in provincia, sarà utilissima sul piano informativo, ma anche formativo, fornendo strumenti interattivi rivolti ai turisti e alle scuole, con l’obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza, l’innovazione e nuove opportunità di sviluppo locale. La provincia di Alessandria è uno scrigno ricco di tesori naturali e culturali che, troppo spesso in passato, sono stati dati per scontati, e che invece occorre saper presentare, raccontare e ‘mettere in vetrina’, affinché si trasformino in attività economiche capaci di creare opportunità e benessere”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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