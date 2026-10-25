Musica: Hoodyskim pubblica il video di “YYY” e annuncia l’album “HALF LIFE”, fuori a novembre

Il nuovo videoclip porta HOODYSKIM dentro una dimensione buia e sospesa, dove la pioggia cade senza sosta e la luce sembra non riuscire mai ad entrare davvero. La stanza diventa quasi uno spazio mentale, un luogo in cui tutto continua a succedere e dove, a poco a poco, la realtà sembra perdere i suoi confini. Il videoclip di “YYY” prova così a tradurre in immagini l’energia del brano e l’estetica che attraversa il progetto: una sensazione continua di movimento, tra euforia, buio ed eccesso, senza mai trovare un vero equilibrio. “YYY” non nasce per raccontare una storia attraverso le parole, ma per costruire l’atmosfera di una notte fuori controllo e piena di adrenalina, nella quale il vero protagonista è il suono. Il brano è un altro passo dentro un immaginario fatto di velocità, immagini crude e contaminazioni sonore.

Hoodyskim, nome d’arte di Khadime Touré, è nato a Biella nel 2001 ed è italo-senegalese.

L’incontro con il produttore Samuele Serra segna una svolta nel percorso di HOODYSKIM. Insieme sviluppano un progetto indipendente, fondato sulla ricerca di un’identità sonora autentica e riconoscibile: la Neo-Rage, un’estetica che guarda alla scena americana e la rielabora in chiave personale, viscerale e identitaria, intrecciando musica e immaginario cinematografico. Il sound è un’evoluzione contemporanea del rage (Playboi Carti, Lil Uzi Vert e Trippie Redd) che porta il linguaggio trap verso una dimensione ancora più aliena e sperimentale, incorporando elementi di crunkcore, digicore e Internet rap. Il risultato è un sound più estremo, glitchato, imprevedibile e fortemente legato alla cultura underground e alle community online.

Alla fine del videoclip HOODYSKIM annuncia l’uscita di “HALF LIFE”, il suo album d’esordio, in uscita a novembre. Il titolo richiama il concetto scientifico di half-life, l’emivita, ovvero il tempo necessario perché una sostanza radioattiva si dimezzi. Nel progetto, quella “metà” diventa il simbolo di un cambiamento: per diventare qualcosa di diverso bisogna necessariamente lasciare indietro una parte di sé.

Hoodyskim