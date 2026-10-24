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Piantedosi: “La presunta mente del ‘Movimento 17 ottobre’ ha contatti con antagonisti”

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Ott 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mentè del ‘movimento 17 ottobrè e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne di origine marocchina, laureato, vicino alla galassia pro-Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca”. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, attraverso un post su X. “La sua individuazione da parte delle Forze di Polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata, contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social”, ha concluso Piantedosi.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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