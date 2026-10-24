Cortei: a Bergamo 471 persone controllate. Sequestrati maschere e passamontagna

BERGAMO (ITALPRESS) – Sono 471 le persone controllate a Bergamo nell’ambito di un dispositivo straordinario interforze predisposto per prevenire possibili condotte violente e situazioni di rischio. Ventinove persone sono state accompagnate negli uffici delle Forze di polizia per ulteriori accertamenti.L’operazione, pianificata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura, vede impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ePolizia Locale.Nel corso dei controlli sono stati sequestrati un cacciavite, un martelletto, maschere e passamontagna. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, alcune delle persone controllate avevano intenzione di di infiltrarsi in una manifestazione organizzata dagli studenti.

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