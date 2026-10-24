Cortei: a Bergamo 471 persone controllate. Sequestrati maschere e passamontagna

BERGAMO (ITALPRESS) – Sono 471 le persone controllate a Bergamo nell’ambito di un dispositivo straordinario interforze predisposto per prevenire possibili condotte violente e situazioni di rischio. Ventinove persone sono state accompagnate negli uffici delle Forze di polizia per ulteriori accertamenti.
L’operazione, pianificata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura, vede impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e
Polizia Locale.
Nel corso dei controlli sono stati sequestrati un cacciavite, un martelletto, maschere e passamontagna. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, alcune delle persone controllate avevano intenzione di di infiltrarsi in una manifestazione organizzata dagli studenti.
video Polizia di Stato
L’operazione, pianificata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura, vede impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e
Polizia Locale.
Nel corso dei controlli sono stati sequestrati un cacciavite, un martelletto, maschere e passamontagna. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, alcune delle persone controllate avevano intenzione di di infiltrarsi in una manifestazione organizzata dagli studenti.
video Polizia di Stato
abr/com