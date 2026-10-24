Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Cortei: a Bergamo 471 persone controllate. Sequestrati maschere e passamontagna

Di

Ott 24, 2026


BERGAMO (ITALPRESS) – Sono 471 le persone controllate a Bergamo nell’ambito di un dispositivo straordinario interforze predisposto per prevenire possibili condotte violente e situazioni di rischio. Ventinove persone sono state accompagnate negli uffici delle Forze di polizia per ulteriori accertamenti.
L’operazione, pianificata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura, vede impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e
Polizia Locale.
Nel corso dei controlli sono stati sequestrati un cacciavite, un martelletto, maschere e passamontagna. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, alcune delle persone controllate avevano intenzione di di infiltrarsi in una manifestazione organizzata dagli studenti.

video Polizia di Stato
abr/com

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lega, Durigon “Romeo ha sbagliato metodo, si discute nel partito”

Ott 24, 2026
IN EVIDENZA

Cortei, tensioni tra forze di polizia e manifestanti a Firenze

Ott 24, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Piantedosi: “La presunta mente del ‘Movimento 17 ottobre’ ha contatti con antagonisti”

Ott 24, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lega, Durigon “Romeo ha sbagliato metodo, si discute nel partito”

Ott 24, 2026
IN EVIDENZA

Cortei, tensioni tra forze di polizia e manifestanti a Firenze

Ott 24, 2026
Calcio Sport

Serie A: il Bologna vince 2-0 a Cagliari, gol di Casale e Bernardeschi

Ott 24, 2026
Calcio Sport

Serie A: la doppietta di Douvikas esalta il Como, Sassuolo battuto 2-0

Ott 24, 2026