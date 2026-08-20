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Carcere di Vercelli: detenuto straniero devasta la sezione e minaccia gli agenti

DiRaimondo Bovone

Ago 20, 2026 , , , , , , ,
Sezione detentiva del carcere di Vercelli

Notte di tensione e violenza nel carcere di Vercelli, 3 giorni fa, dove un detenuto straniero ha dato in escandescenze, danneggiando la propria cella e la sezione detentiva e assumendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.
Il galeotto straniero (potrei scommettere sulla sua provenienza, ndr) ha colpito violentemente porte e blindati delle celle, danneggiando alcune strutture e servizi igienici e impugnando un bastone ricavato da un manico di scopa. Di fronte agli Agenti intervenuti, l’uomo ha mantenuto un comportamento aggressivo, con frasi offensive e minacciose, rendendo necessario l’intervento degli operatori per riportare la situazione sotto controllo e mettere in sicurezza la sezione.

IL COMMENTO – Senza senso che questi delinquenti girino liberi e facciano danni, perché paghiamo noi. Come ho già scritto, ritengo che questi soggetti debbano essere AMMANETTATI DIETRO LA SCHIENA. In quelle condizioni fare danni è un po’ più difficile. E ai poliziotti va dato in fretta il taser, necessario come l’aria per respirare.

Donato Capece

LE PAROLE – Donato Capece, segretario generale del SAPPE, denuncia: Ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria affrontano detenuti violenti, aggressivi e imprevedibili, spesso in condizioni operative difficili. A Vercelli, come in molti altri istituti, la gestione dell’emergenza ricade quasi sempre sulle spalle degli agenti, che devono garantire sicurezza senza avere a disposizione tutti gli strumenti e le risorse necessarie. Il problema non è il singolo episodio, ma un sistema che rischia di trasformare l’emergenza in normalità”.
Sulla stessa linea Vicente Santilli, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte: “Chiediamo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Ministero della Giustizia di intervenire. Il Piemonte ha bisogno di risposte concrete: più personale, maggiore sicurezza e strumenti adeguati per gli agenti. Il grazie non basta, servono fatti, investimenti e decisioni immediate”.

Vicente Santilli

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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