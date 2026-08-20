Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria; estradato dalla Spagna boss della ‘ndrangheta, dovrà scontare 19 anni

Di

Ago 20, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – L’Autorità Giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all’Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante nella provincia reggina e con proiezioni nel Nord Italia e all’estero, Nei suoi confronti era pendente un Mandato di Arresto Europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e armi. L’uomo è rientrato in Italia scortato dagli agenti dell’Interpol e dai militari della Guardia di Finanza. Il boss è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino con un volo proveniente da Madrid.

pc/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: attacco russo su Kiev, almeno 12 morti

Ago 20, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: detenuto straniero devasta la sezione e minaccia gli agenti

Ago 20, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 20 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: attacco russo su Kiev, almeno 12 morti

Ago 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria; estradato dalla Spagna boss della ‘ndrangheta, dovrà scontare 19 anni

Ago 20, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: detenuto straniero devasta la sezione e minaccia gli agenti

Ago 20, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 20 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 19, 2026 Raimondo Bovone