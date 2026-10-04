Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo bissa il successo nella Sprint Race di ieri e precede al traguardo il rivale per il titolo Jorge Martin (Aprilia) e l’azzurro Marco Bezzecchi (Aprilia). In quarta piazza c’è un sorprendente Enea Bastianini (Ktm Tech3) davanti alle Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Solamente settimo Pedro Acosta (Ktm), mentre torna in top ten Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo e seconda Ducati in pista. In classifica Marquez sale a quota 331 punti e si avvicina a soli due punti da Martin, in testa con 333 punti. Bezzecchi resta terzo e si allontana a -49 dal compagno di squadra.

In Moto2 successo per Izan Guevara (Boscoscuro). Lo spagnolo la spunta in volata sull’azzurro Tony Arbolino (Kalex), secondo a 0″419 dalla vittoria e davanti di sei decimi al ceco Filip Salac (Kalex). Ai piedi del podio Ivan Ortola (Kalex), David Alonso (Kalex) e Celestino Vietti (Boscoscuro), sesto a due secondi dal primo posto. Luca Lunetta (Boscoscuro) è solamente 21esimo.

Lo spagnolo David Almansa (Ktm) si è imposto in Moto3 precedendo al traguardo i connazionali Maximo Quiles (Ktm), leader del Mondiale e staccato di meno di un decimo, Alvaro Carpe (Ktm) e Brian Uriarte (Ktm). Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle (Ktm), sesto a cinque secondi dalla vetta. Caduta per Guido Pini (Honda) dopo 11 giri.

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