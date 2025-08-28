Venerdì 29 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza. (Socrate)
Santi del giorno
Martirio San Giovanni Battista, Santa Beatrice di Nazareth (Religiosa), Santa Sabina (Martire), Sant’Alberico (Eremita Camaldolese), San Sebbi (Re della Sassonia Orientale).
Accadde oggi
- 1991 la mafia uccise Libero Grassi. Tre colpi di pistola, due uomini in fuga, un cadavere sul marciapiede. Libero Grassi, titolare della ‘Sigma’, fu ucciso dalla mafia a due passi da casa perché rifiutò di pagare il pizzo e denunciò gli estorsori. Divenne un simbolo la sua lettera su ‘Il Giornale di Sicilia’ con cui affrontò gli aguzzini che gli chiesero, sotto falsa identità, 50 milioni: portò al loro arresto con una descrizione dettagliata.
- 2004 Baldini vinse la Maratona Olimpica. Nell’ultimo giorno di Atene ’04 arrivò la Medaglia d’Oro di Stefano Baldini, vincitore della maratona. Alla fine il campione italiano trionfò a braccia alzate dopo aver superato il brasiliano de Lima che era in testa e perse tempo per l’abbraccio di uno spettatore irlandese.
- 2005 ‘Katrina’ devastò New Orleans. Oltre 700 morti, strade distrutte e 90% della popolazione evacuata: città in ginocchio dopo il passaggio dell’uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia USA. Le vittime totali furono 1.833 in Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, ma a subire i danni maggiori fu New Orleans, a causa di argini fragili e ritardi nell’evacuazione.
Nati famosi
- John Locke (1632-1704), Inghilterra, filosofo. Nato a Wrington, è ricordato come il ‘filosofo della libertà’. I suoi concetti rivoluzionari su governo della legge, separazione dei poteri e tolleranza religiosa segnarono lo sviluppo del pensiero occidentale. E’ il padre del liberalismo classico e un illuminista ante litteram. Morì a Oates nel 1704.
- Ingrid Bergman (1915-1982), Svezia, attrice. Nata a Stoccolma, recitò coi migliori registi del ‘900 e gli attori di maggior fascino. Vinse 3 Oscar e vanta una stella sulla ‘Hollywood Walk of Fame’. Sposata 3 volte (Aron Lindstrom, Roberto Rossellini, Lars Schmidt), ebbe 4 figli: Pia Lindstrom (’38), Renato Roberto Rossellini (’50), le gemelle Isabella e Isotta Rossellini (’52). Affetta da tumore al seno, morì a Londra il 29 agosto 1982, giorno del 67° compleanno.
- Bob Beamon (1946), Usa, ex-saltatore in lungo. Nato a New York, è famoso per il record del mondo nel salto in lungo di Mexico ’68, quando vinse saltando 8,90 m. Solo 23 anni dopo fu battuto da Powell con 8,95. Non superò mai più gli 8 metri, ma quel salto è ancora primato olimpico.
- Michael Jackson (1958-2009), Usa, cantautore, compositore, ballerino. Nacque a Gary (Indiana), 7° di 10 figli, ed è ancor oggi l’artista di maggior successo di sempre. Iniziò a 5 anni nel gruppo di famiglia ‘Jackson Five’, vendette più di 1 miliardo di dischi ed ebbe 15 ‘Grammy Awards’, 40 ‘Billboard Awards’, 26 ‘American Music Awards’, 16 ‘World Music Awards’, 14 singoli al numero 1 Usa e 40 certificazioni ‘Guinness’. Si sposò 2 volte: Lisa Marie Presley (’94-’96) e Deborah Jeanne Rowe (’96-’99). Ebbe 3 figli: Prince Michael Jackson (’97), Paris Michael Katy Jackson (’98), entrambi dalla Rowe, e Prince Michael Jackson II (’02), concepito con ‘fecondazione in vitro’ e ‘gestazione per altri’. Il 25 giugno ’09 morì in ospedale dopo un malore. L’autopsia confermò che soffriva di ‘vitiligine’, malattia che provoca la perdita del colore della pelle.