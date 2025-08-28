Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Musumeci: “Dal 10 al 12 ottobre a Lipari per parlare di isole minori”

Ago 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna iniziare a occuparsi delle isole minori e dei 230.000 cittadini che le abitano e che non sempre hanno gli stessi diritti di chi invece vive nell’area continentale”. Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile e il Mare, Nello Musumeci, durante il convegno ‘La Piazza. Il bene comune’ a Ceglie Messapica. “E’ bello vivere lì nei mesi estivi, molto di meno in quelli invernali. Parlo di mobilità, diritto a usare i mezzi navali, sanità, istruzione e fragilità: ho stanziato 100 milioni solo per le isole minori, al fine di metterle in sicurezza dal punto di vista sismico. A Lipari, dal 10 al 12 ottobre, metteremo assieme decine di relatori per parlare delle isole minori: sono 35 Comuni cui spettano gli stessi diritti di tutti gli altri”.

