Il presidente del Senato, La Russa: “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine del convegno ‘l’epopea di Nino La Russa a 20 anni dalla sua morte.

“Le difficoltà a livello internazionale ci sono sempre state, noi ce le dimentichiamo, c’era il muro di Berlino, c’era la guerra fredda, c’era il pericolo della guerra nucleare, c’era il pericolo della bomba e quindi le difficoltà ci sono sempre state. Adesso è diverso, perché non ci sono più due superpotenze che si equilibrano. C’erano Russia e Stati Uniti, Unione Sovietica e Stati Uniti, era l’equilibrio del terrore, ma era pur sempre un equilibrio. Oggi è più difficile trovare un momento di confronto a due. Perché i soggetti sono molteplici, tant’è che i venti di guerra spirano a volte a prescindere da quello che pensano Unione Sovietica, oggi Russia, o Stati Uniti”.“È una situazione diversa, ma ugualmente pericolosa ed ugualmente da tenere sotto controllo il più possibile. Per fortuna siamo in buone mani noi italiani, perché io ho piena fiducia nella capacità di Giorgia Meloni di posizionarsi in modo da avere come stella polare l’interesse degli italiani e quindi la sicurezza degli italiani”.col3/mca1

(Fonte video: Senato)