Il presidente ucraino Zelensky: “Pronto a dimettermi se arriverà la pace”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che non intende guidare il Paese quando si raggiungerà la pace e ha promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire le elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco. In un’intervista al programma “The Axios Show”, alla domanda se considererebbe concluso il suo incarico una volta finita la guerra, Zelensky ha risposto che sarebbe pronto a dimettersi: “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, non candidarmi”.

Nel 2019 Zelensky fu eletto con una valanga di preferenze e, se non fosse stato per la guerra, il suo mandato sarebbe terminato a maggio 2024, ma le elezioni sono vietate dalla Costituzione ucraina durante il periodo di legge marziale. Al momento, le preoccupazioni relative alla sicurezza renderebbero difficile organizzare le elezioni, ma Zelensky ha riferito di aver detto a Trump, durante l’incontro di martedì, che se ci sarà un cessate il fuoco, si potrebbe usare questo lasso di tempo per tornare alle urne: “Durante il cessate il fuoco la sicurezza può offrire la possibilità di tenere le elezioni”.

