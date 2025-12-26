Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: è arrivato il video del nuovo singolo 'Roma' del gruppo laziale Deshedus

Raimondo Bovone

Dic 26, 2025

ROMA” è il nuovo singolo della band Deshedus ed è disponibile dallo scorso 28 novembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link:  https://pirames.lnk.to/Roma  
Il video ufficiale del singolo ROMA” è on line dallo scorso 19 dicembre, sul canale YouTube Lungomare srl a questo link:  https://youtu.be/8ecGaADOczw
Il singolo, pubblicato dalla label Lungomare S.r.l. e distribuito da Pirames International, fu presentato per la prima volta all’apertura del concerto di Vasco Rossi il 21 giugno 2025 allo Stadio ‘San Filippo–Franco Scoglio’ di Messina in seguito alla vittoria del contest Zocca – Paese della Musica.

CREDITI – Produzione artistica di Mauro Paoluzzi, compositore e arrangiatore di lungo corso.
Regia e Direzione Fotografia: Renato Porfido; Editing e Montaggio: Matteo Passarini, Salvatore Anzalone. Il mastering è affidato a Steve Lyon produttore discografico e ingegnere del suono.
Al presente link è possibile scaricare il materiale su “ROMA” e sui Deshedushttps://drive.google.com/drive/folders/12GlOuBQHKNb-ZdGaFyMpzaV0metPZjWG?usp=sharing

BIOGRAFIA – Tre dei quattro membri, Salvatore AnzaloneLuca Rubbè e Matteo Passarini, provengono da Aprilia, mentre Alessio Mieli è originario di Mentana. La formazione si è consolidata nel 2024, proprio in occasione del contest di Zocca, collezionando traguardi importanti in ambito live e discografico.
Il progetto Deshedus nasce nell’autunno del 2018, con un sound ispirato al progressive rock, arricchito da un linguaggio moderno e sensibile alle tematiche sociali. La band racconta con queste parole il sentimento che ha ispirato il brano:Roma, la capitale della bellezza, è oggi maltrattata e mal governata. Potere e cittadini hanno smarrito il rispetto per la città, un tempo la più splendida al mondo. Il sogno della sua antica magnificenza è ormai dissolto”.

INSTAGRAM: Lungomare srl – YouTube: www.youtube.com/@lungomares.r.l.6424 – Facebook: https://www.facebook.com/share/1ANBtupADW/

