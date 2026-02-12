Economia Video

Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi

Feb 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Carnevale “motore” dell’economia di fine inverno. Secondo una stima della CNA, tra turismo, dolci tipici e maschere il giro d’affari supera 1,5 miliardi di euro, coinvolgendo imprese e filiere che vanno dall’accoglienza alla ristorazione, dall’artigianato al commercio. Nei giorni clou, tra giovedì e martedì grasso, quasi 2 milioni i visitatori nei principali centri in cui si celebra: tra pernottamenti e indotto la spesa collegata al turismo supera 500 milioni, con la presenza di stranieri in crescita. Venezia resta la meta più “pesante” in termini economici, con un impatto stimato di oltre 200 milioni, seguita da Viareggio con circa 80 milioni. Numeri rilevanti anche per altri Carnevali storici come Ivrea e Fano, e poi Putignano, Cento, Acireale, Sciacca, Sappada e Mamoiada. A fare massa critica, però, è soprattutto la tavola: i dolci di Carnevale valgono circa 900 milioni di euro, con vendite partite già da metà gennaio. E nel conto rientrano anche i travestimenti: tra maschere tradizionali e costumi per bambini, il mercato dei costumi muove circa 180 milioni. Un mix che trasforma la tradizione in domanda, lavoro e fatturato per migliaia di attività.
