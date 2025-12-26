Spreco alimentare, Italia a 2 velocità: il Sud butta il 13% in più della media nazionale
Lo spreco alimentare in Italia non è uniforme e disegna una vera e propria frattura territoriale. Secondo gli analisti di Ener2Crowd, nel Nord Italia lo spreco domestico medio settimanale pro-capite è di 515,2 grammi (–7% rispetto alla media nazionale), nel Centro scende a 490,6 grammi (–12%), mentre nel Sud sale a 628,6 grammi (+13%). Una differenza che riflette disuguaglianze economiche, infrastrutturali e di accesso ai servizi.
