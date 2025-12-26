Curiosità Economia IN EVIDENZA

Spreco alimentare, Italia a 2 velocità: il Sud butta il 13% in più della media nazionale

DiRaimondo Bovone

Dic 26, 2025 , , , ,

Lo spreco alimentare in Italia non è uniforme e disegna una vera e propria frattura territoriale. Secondo gli analisti di Ener2Crowd, nel Nord Italia lo spreco domestico medio settimanale pro-capite è di 515,2 grammi (–7% rispetto alla media nazionale), nel Centro scende a 490,6 grammi (–12%), mentre nel Sud sale a 628,6 grammi (+13%). Una differenza che riflette disuguaglianze economiche, infrastrutturali e di accesso ai servizi. 
Gli analisti della piattaforma specializzata ESG spiegano che “dove il reddito è più basso e i servizi sono meno efficienti, lo spreco aumenta”, il che sembra un paradosso. Infatti dove c’è di meno, si dovrebbe buttare di meno. In teoria.
Invece è il contrario. Misteri dell’essere umano….
Per il Natale 2025 è previsto però un calo dello spreco alimentare che riguarda tutto il Paese, ma non riduce il divario geografico.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 26 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi Curiosità IN EVIDENZA

La leggenda dell’agrifoglio

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

L’Albero di Natale nell’arte

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Curiosità Economia IN EVIDENZA

Spreco alimentare, Italia a 2 velocità: il Sud butta il 13% in più della media nazionale

Dic 26, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 26 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi Curiosità IN EVIDENZA

La leggenda dell’agrifoglio

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

L’Albero di Natale nell’arte

Dic 25, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x