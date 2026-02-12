TOP NEWS

In Cina una mostra sui tesori di corte italiani del XVIII secolo

Di

Feb 12, 2026

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Al Museo di Tianjin, in Cina, è stata inaugurata una mostra sulla vita di corte della Casa Savoia nel XVIII secolo.
L’esposizione “Corona di gloria: tesori della corte italiana del XVIII secolo della Casa Savoia”, ospita 150 reperti provenienti dall’Italia, tra cui monete, dipinti, mobili, costumi, porcellane, argenteria e ventagli. Tra questi anche da un abito di corte francese proveniente da Palazzo Madama.

“Si tratta di un classico abito femminile, caratterizzato dalle ampie pieghe sul retro. I documenti storici suggeriscono che questo stile entrò nel mondo della moda intorno al 1704”, ha dichiarato Li Jun, vice direttore del dipartimento di ricerca sui reperti del Museo di Tianjin e curatore della mostra.

L’abito attirò grande attenzione dopo essere stato indossato da un’attrice nella celebre commedia “Adriana” a Parigi, e lo stile prese successivamente il nome dell’opera. Entro la metà del XVIII secolo, era diventato un segno distintivo della nobiltà europea e dell’alta borghesia.

“Questo esemplare ha subito numerosi restauri e modifiche. Il suo tessuto raffinato è stato realizzato nelle migliori manifatture tessili di Lione. L’abito veniva indossato con biancheria intima di lino, un corsetto in stecche di balena e una sottoveste voluminosa. Il tessuto presenta motivi floreali intrecciati con fili d’oro, d’argento e seta colorata ed è adornato con pizzi a forma di ventaglio intrecciati con filo d’argento, riflettendo l’opulenza dell’abbigliamento di corte francese del XVIII secolo. E’ degno di nota che in questo pezzo siano state utilizzate seta e tecniche di ricamo cinesi, a testimonianza della diffusione della Chinoiserie all’epoca”, ha aggiunto Li.

Inoltre, il Museo di Tianjin ha selezionato per la mostra 10 reperti recentemente acquisiti tra porcellane da esportazione e oggetti in vetro occidentali. Questi oggetti ricreano il vivace commercio lungo la Via della seta marittima e mettono in evidenza gli scambi culturali storici tra la Cina e l’Occidente.

La mostra, che ha sede nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, è co-organizzata dal Museo di Tianjin, dal Museo delle arti digitali di Tianjin e da Palazzo Madama di Torino.
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Decima “Ripartenza” a Milano, Piantedosi “Impegno contro immigrazione clandestina”

Feb 12, 2026
TOP NEWS

Slittino ancora sul podio olimpico, Italia di bronzo nel team relay

Feb 12, 2026
Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

In Cina una mostra sui tesori di corte italiani del XVIII secolo

Feb 12, 2026
TOP NEWS

Decima “Ripartenza” a Milano, Piantedosi “Impegno contro immigrazione clandestina”

Feb 12, 2026
TOP NEWS

Slittino ancora sul podio olimpico, Italia di bronzo nel team relay

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Brignone “Era già un privilegio esserci, è stato un percorso difficile”

Feb 12, 2026