Lecce, butta per errore 20 lingottini d’oro nei rifiuti: recuperati

LECCE (ITALPRESS) – Recuperati dai carabinieri 20 lingotti d’oro “smarriti”. Un cittadino si è presentato presso la Stazione dei carabinieri di Porto Cesareo per denunciare lo smarrimento di un cofanetto contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo di circa 120.000 euro. A seguito della denuncia, i militari hanno avviato accertamenti, procedendo alla ricostruzione degli spostamenti effettuati dall’uomo e visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dall’esame dei filmati è emerso che il cofanetto era stato verosimilmente conferito, per errore, insieme ai rifiuti domestici in cestino pubblico, a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Ulteriori riscontri hanno consentito di individuare il successivo conferimento del materiale presso l’impianto di smaltimento. Grazie alla collaborazione del personale dell’impianto, i carabinieri hanno avviato un’attività di ricerca all’interno dell’area di conferimento dei rifiuti. Dopo diverse ore di accurato setacciamento, i militari sono riusciti a rinvenire il cofanetto che, sebbene danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti. I lingotti recuperati sono stati sottoposti ad accertamenti per verificare la legittima provenienza. Al termine delle verifiche, sono stati restituiti al proprietario.vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri Lecce)