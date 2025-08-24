Lunedì 25 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Alcuni invecchiano, altri maturano. (Sean Connery)
Santi del giorno
San Ludovico (Luigi IX di Francia, protegge barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, marmisti, parrucchieri, ricamatori, Terz’ordine francescano, Ordine militare San Luigi, Accademia di Francia), San Giuseppe Calasanzio (Sacerdote, protegge scuole popolari cristiane), San Genesio di Arles (Vescovo e Martire), Santa Patrizia di Costantinopoli (Vergine e Martire).
Accadde oggi
- 1609 primo telescopio di Galileo. Lo scienziato mostrò il primo ‘telescopio rifrattore’ della storia al Senato Veneziano. Era un tubo di legno con 2 lenti, una concava e l’altra convessa. La vera rivoluzione stava nell’utilizzo astronomico, che consentì al Galilei di fare scoperte sensazionali. Le sue osservazioni, esposte in ‘Sidereus Nuncius’ (1610), confermarono le ‘teorie eliocentriche’ di Copernico, facendo entrare lo scienziato pisano nel mirino dell’Inquisizione cattolica, che difendeva il sistema tolemaico.
Nati famosi
- Sean Connery (1930-2020), Scozia, attore. Nato ad Edimburgo, fece molti lavori, finì 3° a ‘Mister Universo poi iniziò a lavorare in TV e al cinema. Nel ’62 divenne un divo come ‘007 James Bond’, panni che indossò in altri 6 film della serie. Fu Guglielmo da Baskerville ne ‘Il nome della rosa’ (’86), il poliziotto Jimmy Malone ne ‘Gli intoccabili’ (’87, Oscar e Golden Globe), il padre di Indiana Jones ne ‘L’ultima crociata’ (’89), il ladro in ‘Entrapment’ (’99). Amò profondamente la Scozia: celebri le sue uscite in ‘kilt’, tipico gonnellino a quadri. Si sposò 2 volte: Diane Cilento (’62), madre di Jason (’63), anch’egli attore, e la pittrice franco-algerina Micheline Roquebrune (’75). Morì nel sonno il 31 ottobre 2020, a 90 anni, nella sua villa di Nassau (Bahamas).
- Angelo Domenghini (1941), Italia, ex calciatore. Nato a Lallio (BG), fu attaccante di Atalanta, Inter, Cagliari, Roma, Verona, Foggia, Olbia, Trento (417-109) vincendo Coppa Italia (Atalanta), 3 scudetti (1 Cagliari, 2 Inter), Coppa Campioni e 2 Intercontinentali (Inter). In Nazionale (33-7) fu Campione d’Europa ’68 e 2° ai Mondiali ’70. Da allenatore guidò, in 4 momenti diversi, il Derthona.
- Agostino Abbagnale (1966), Italia, ex-canottiere. Nato a Pompei, fu tre volte Campione Olimpico e Campione Mondiale, come i fratelli Carmine e Giuseppe. Ai Mondiali ’85 vinse l’argento ‘8 con’, mentre a Seoul ’88 fu campione nel ‘4 di coppia’. Ad Atlanta ’96 conquistò l’Oro in coppia con Davide Tizzano. Altri 2 Ori mondiali arrivarono nel ’97 e nel ’98 nel ‘4 di coppia’. In questa stessa specialità a Sydney ’00 vinse il 3° Oro olimpico.
- Claudia Schiffer (1970), Germania, modella e attrice. Nata a Rheinberg, è tra le modelle più famose e ricche del mondo. Ritirata nel ’10, creò una linea di cashmere, poi nel ’95 lanciò i ‘Fashion Café’ che possiede con le colleghe Christy Turlington, Naomi Campbell, Elle Macpherson. Nella vita privata, dopo una storia con David Copperfield, sposò Matthew Vaughn (’02) cui diede Caspar Matthew (’03), Clementine Poppy (’04) e Cosima Violet (’10).