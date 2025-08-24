Attualità Sport

Mondiali di canoa, Rossi: “Messo gli atleti nelle migliori condizioni”

Di

Ago 24, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Il presidente Konietzko ci ha fatto i complimenti per ciò che è stato fatto come organizzazione, li giro a volontari e staff federale, abbiamo messo gli atleti nelle migliori condizioni per gareggiare e penso che gli atleti abbiano apprezzato”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario della Fick Antonio Rossi al termine del Mondiale di canoa e paracanoa 2025 di Milano. “C’è tanta voglia di fare, è il primo mondiale di un quadriennio olimpico che ci porterà a Los Angeles 2028, c’è tanto da lavorare. Abbiamo preso le misure su alcune nazioni, sappiano dove abbiamo sbagliato, questo ci porterà a lavorare di più”.

pia/gm/mca2

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: la Juventus parte bene, David e Vlahovic piegano il Parma

Ago 25, 2025
Calcio Sport

Serie A: il Pisa blocca sull’1-1 l’Atalanta

Ago 25, 2025
Sport

Ginnastica ritmica: Raffaeli brilla ai Mondiali, oro nel cerchio e bronzo alla palla

Ago 24, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: la Juventus parte bene, David e Vlahovic piegano il Parma

Ago 25, 2025
Calcio Sport

Serie A: il Pisa blocca sull’1-1 l’Atalanta

Ago 25, 2025
Sport

Ginnastica ritmica: Raffaeli brilla ai Mondiali, oro nel cerchio e bronzo alla palla

Ago 24, 2025
Calcio Sport

Serie A: il Cagliari agguanta la Fiorentina sull’1-1 al 94′

Ago 24, 2025