Il segretario ONU Guterres: "I leader mondiali devono agire per la pace"

Set 16, 2025

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e di governo che stanno arrivando a New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite. “Questa non è la Coppa del Mondo della diplomazia. Non si tratta di segnare punti, ma di risolvere problemi”. Nella conferenza stampa di presentazione, Guterres ha delineato un quadro cupo: divisioni geopolitiche sempre più profonde, conflitti che si moltiplicano, impunità dilagante, crisi climatica, corse tecnologiche senza regole, disuguaglianze crescenti e cooperazione internazionale in affanno come mai prima. Ma ha sottolineato che la concentrazione di quasi 150 leader mondiali a New York rappresenta “un’opportunità che non possiamo perdere”. Il segretario generale ha annunciato oltre 150 incontri bilaterali, che userà per spingere i leader a “parlare direttamente tra loro, ridurre i rischi e trovare soluzioni”. Tra le priorità indicate: la pace, il clima, l’innovazione tecnologica, i diritti delle donne e delle ragazze, il finanziamento dello sviluppo e infine un’Onu più forte, attraverso l’iniziativa UN80. “Il nostro tempo richiede più di promesse e posture. Il luogo è l’Onu, il momento è adesso: i leader devono farsi seri e agire”, ha concluso.
-Foto: Ipa Agency-

