Martedì 16 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

L'attore americano Mickey Rourke: oggi ha un fisico segnato dagli eccessi di una vita dissoluta

Frase del giorno 

Finché respiro, spero. (Cicerone)

Santi del giorno

San Cornelio (Papa e Martire), San Cipriano (Vescovo e Martire), San Prisco di Nocera (Vescovo), Santa Dolcissima (Vergine e Martire), Santa Innocenza (Vergine e Martire), Santa Ludmilla (Martire boema),  Sante Einbetta, Vorbetta e Vilbetta (Vergini).

Accadde oggi

  • 1908 fondata la ‘General Motors’. William Crapo Durant, venditore di auto con passato da operaio, riunì nella ‘GM Company’ tutte le piccole fabbriche d’auto USA, con sede a Detroit. Oggi l’azienda ha 180.000 dipendenti e ha fatturato 180,1 miliardi $ (2024), vendendo circa 8 milioni e mezzo di auto: 4° posto al mondo.
  • 1949 debuttò Wile Coyote. Col corto animato ‘Fast and Furry-ous’  iniziarono le comiche avventure di un coyote sfortunato, sempre ad inseguire un uccello velocissimo, Road Runner. Creato da Chuck Jones per la ‘Warner Bros’, il coyote è muto e si esprime con cartelli, mentre l’uccello fa ‘beep-beep’. Due apparizioni al cinema: ‘Space Jam’ (’96) e ‘Looney Tunes: Back in Action’ (’03).

Nati famosi

  • Albert Szent-Györgyi (1893-1986), Ungheria, scienziato. Nato a Budapest e morto a Woods Hole (Massachusetts), fu famoso per gli studi sull’acido ascorbico (‘vitamina C’), estratto dai peperoncini meritando il Nobel per la Medicina37. Perseguitato dalla Gestapo per aiuto agli ebrei, fu eletto al parlamento ungherese e s’impegnò nella scienza, ma la mancanza di libertà del regime comunista (satellite URSS) lo spinse a trasferirsi in USA, dove prese la cittadinanza e trascorse il resto della vita.
  • B.B. King (1925-2015), Usa, cantante e musicista. Nato a Itta Bena (Mississippi) come Riley B. King, è conosciuto come ‘B.B’ (‘blues boy’). Prima della musica raccoglieva cotone, pagato 35 cent ogni 45 kg. Con la sua chitarra ‘Lucille’ scrisse la storia del blues duettando con i grandi della ‘musica nera’ e del ‘rock’. Vincitore di 14 Grammy, è considerato il 6° chitarrista più bravo di sempre dalla rivista ‘Rolling Stone’.
  • Mickey Rourke (1952), Usa, attore. Nato a Schenectady (New York), Philip André Rourke Jr. iniziò come pugile. Appesi i guantoni, si formò alla stessa scuola di Pacino e De Niro. Famoso per ‘9 settimane e ½’ (’86), fece ‘L’anno del dragone’ (’85) e ‘Angel Heart’ (’87). La vita di eccessi ne fermò la carriera, ma tornò con ‘Sin City’ e ‘Domino’ (’05). Nel ’08 ecco ‘The Wrestler’, con cui vinse Leone d’Oro e Golden Globe. Presente in ‘Iron Man 2′ e ‘I Mercenari’ (’10), nel ’14 comparve nel cast di ‘Una donna per cui uccidere’. Ultimo lavoro ‘The Palace’ (2023).
  • Alessandro Cecchi Paone (1961), Italia, giornalista e conduttore TV. Nato a Roma, laureato in Scienze Politiche, condusse il TG2, poi fu divulgatore scientifico con ‘La macchina del tempo’ (’97-’06) e ‘Appuntamento con la storia’ (’01-’06). Insegna ‘Teoria e tecnica del documentario turistico’ a Milano Bicocca, ‘Scrittura per la produzione documentaristica’ alla Benincasa di Napoli e ‘Documentazione scientifica’ all’Insubria di Como. Autore di molte pubblicazioni, fu vicedirettore TG4. Omosessuale dichiarato, è favorevole alle adozioni gay.

