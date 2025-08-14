Venerdì 15 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
I due maggiori lussi della vita: avere salute e stare con le persone che amiamo. (Dal web)
Santi del giorno
Assunzione Beata Vergine Maria, San Luis Batis Sainz (Martire Messicano), San Tarcisio di Roma (Martire), Sant’Arduino di Rimini (Sacerdote, Eremita), Santa Gioconda di Roma (Vergine e Martire).
Ferragosto
Il termine deriva dal latino ‘Feriae Augusti’ (riposo di Augusto), festività istituita dallo stesso imperatore nel 18 a.C. La tradizione popolare delle gite turistiche nacque, invece, nel ventennio fascista: il regime le organizzò (da 1 a 3 giorni) tramite i ‘dopolavoro’ delle varie corporazioni, con i ‘Treni popolari speciali’ a prezzi fortemente scontati, dal 1931 al 1939.
Accadde oggi
- 1483 inaugurata la Cappella Sistina. Papa Sisto IV inaugurò la cappella Palatina e la consacrò all’Assunta. La realizzarono Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio, Signorelli affrescando le pareti della navata. Papa Giulio II, pronipote di Sisto IV, incaricò Michelangelo di decorare volta e lunette. Nel 1512 Michelangelo finì e Giulio II consacrò la cappella alla zio papa, da cui il nome ‘Sistina’.
- 1914 inaugurato il Canale di Panama. È la scorciatoia che collega gli oceani Atlantico e Pacifico, attraversando l’America Centrale per 81 km.
- 1962 debuttò Spiderman. Sul numero 15 di Amazing Fantasy uscì per la prima volta l’Uomo Ragno, ideato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni).
- 1969 concerto di Woodstock. Tre giorni di rock, cultura hippie ed eccessi, molto più di un evento musicale: un fenomeno sociale e di costume che segnò una generazione.
- 1975 uscì ‘Amici miei’. Capolavoro di Mario Monicelli, sceneggiato da Pietro Germi, propose la comicità e la goliardia di 5 amici, uniti dalla voglia di prendersi in giro, con burle crudeli e battute senza senso.
Nati famosi
- Napoleone Bonaparte (1769-1821), Francia, imperatore. Nato ad Ajaccio (Corsica), ribattezzato ‘uomo del destino’ per il nuovo assetto politico dato all’Europa e al Mediterraneo, guidò la Francia dopo la Rivoluzione e diede vita all’Impero, riformando sistema giuridico (‘Codice napoleonico’) e amministrativo.
- Walter Scott (1771-1832), Scozia, scrittore. Nato ad Edimburgo, è considerato inventore del romanzo storico. Ispirandosi a storia medievale e leggende scozzesi, scrisse romanzi che fondevano realtà e finzione, destinati ad ispirare i più grandi romanzieri europei, da Hugo a Tolstoj a Manzoni. La sua opera più nota fu ‘Ivanhoe’.
- Gianfranco Ferré (1944-2007), Italia, stilista. Nato a Legnano (MI), fu personalità fondamentale della moda italiana in tutto il mondo. Fondò la sua ‘maison’ nel ’78, lanciando poi la linea di profumi per uomo e per donna, ancora oggi ricercati.
- Ben Affleck (1972), Usa, attore. Nato a Berkeley (California) come Benjamin Géza Affleck-Boldt, ha origini irlandesi, scozzesi e inglesi. Nel ’98 recitò in ‘Armageddon’, ma vinse l’Oscar per la sceneggiatura di ‘Will Hunting-Genio ribelle’. Con ‘Argo’ vinse il 2° Oscar (’13) oltre a 2 Golden Globe e 2 Bafta. Sposato con la bellissima Jennifer Garner (insieme in ‘Daredevil’), da lei ha avuto 3 figli: Violet Anne (’05), Seraphina Rose Elizabeth (’09) e Samuel (’12). Il matrimonio finì nel 2018 e Affleck sposò (2022) Jennifer Lopez.
- Igor Cassina (1977), Italia, ex ginnasta e allenatore. Nato a Seregno (MB), fu specialista della sbarra e vinse l’Oro Olimpico ad Atene ’04, 1 Argento e 1 Bronzo Mondiali, 1 Argento e 2 Bronzi Europei. Nel 2002 la federazione internazionale chiamò ‘Movimento Cassina’ un doppio salto teso con un avvitamento alla sbarra, che lui fu il 1° ad eseguire.