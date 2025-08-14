Economia IN EVIDENZA Video

Italia: un piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica

Di

Ago 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Un Piano Sociale per il Clima da 9,3 miliardi di euro per accompagnare la transizione ecologica dell’Italia mettendo al centro le persone. È questo l’obiettivo del documento strategico predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Piano, realizzato con il supporto di un Gruppo Tecnico di Lavoro e in stretta sinergia con tutte le amministrazioni coinvolte, rappresenta una risposta del Governo alle sfide della transizione cl imatica, garantendo equità sociale, sostegno alle fragilità, sviluppo territoriale e innovazione. Il Piano si articola in quattro grandi misure – due sul fronte dell’edilizia e due su quello della mobilità. Nel dettaglio: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili, da cui si attende, complessivamente, un risparmio di circa 250 milioni annui; 1,3 miliardi di euro saranno destinati a ll’ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura “Il Mio Conto Mobilità”, con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.
/gtr

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 15 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 14, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

UE: mercati agricoli resilienti, nonostante l’incertezza globale

Ago 14, 2025
Economia

A giugno il debito pubblico sale a 3.070 miliardi

Ago 14, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fabio Concato annuncia di avere un tumore e annulla i concerti

Ago 15, 2025
TOP NEWS

Paolini ai quarti a Cincinnati, ora la sfida contro Gauff

Ago 15, 2025
TOP NEWS

Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

Ago 15, 2025
TOP NEWS

Napoli vince il test con l’Olympiacos ma preoccupa Lukaku

Ago 15, 2025