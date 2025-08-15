Attualità Costume & Società

Musica: Fabio Concato annuncia di avere un tumore e annulla i concerti

Ago 15, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”. Così Fabio Concato, sui social, comunica ai fan la malattia che lo costringe a interrompere il tour per sottoporsi alle cure. “Appena possibile, sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto”, ha scritto.
