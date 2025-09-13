Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 14 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Set 13, 2025 , , , , , , , , ,
Il nuovo Ponte di Genova, costruito dopo il crollo del 'Morandi', è stato progettato da Renzo Piano

Frase del giorno 

Cerca di vedere il lato buono delle cose: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. (Dal web)

Santi del giorno

Esaltazione della Santa Croce, San Crescenzio di Roma (Martire), San Materno di Colonia, Santa Placilla (Imperatrice).

Accadde oggi

  • 1960 istituita l’OPEC. Il prezzo della benzina dipende in buona parte dalle decisioni dell’OPEC (Organizzazione Paesi Esportatori Petrolio). Nacque con la conferenza di Baghdad fra i principali paesi arabi produttori, in risposta allo strapotere delle compagnie petrolifere straniere. I membri attuali sono 14: Arabia Saudita, Kuwait, Iran, Iraq, Venezuela, Emirati Arabi, Algeria, Angola, Libia, Nigeria, Qatar, Ecuador, Gabon, Guinea Equatoriale. Dal ’65 ha sede a Vienna e le finalità sono monitorare il prezzo del petrolio al barile e promuovere una comune politica economica. Non ne fanno parte Russia, Usa, Canada, Norvegia.

Nati famosi

  • Pietro Germi (1914-1974), Italia, regista. Nato a Genova, esordì come attore a fine anni ’40. Con ‘Il ferroviere’ (’56), di cui fu regista e protagonista, inaugurò il filone della critica sociale: ‘L’uomo di paglia’  (’58), ‘Un maledetto imbroglio’ (’59). Nella commedia lanciò ‘Divorzio all’italiana (’61) che gli portò premio a Cannes e Oscar. Ricordato anche per ‘Serafino’ (’68, con Celentano) e ‘Alfredo, Alfredo’ (’72, con Dustin Hoffman), scomparve a Roma nel dicembre ’74.
  • Renzo Piano (1937), Italia, architetto. Nato a Genova, è sinonimo di grande architettura italiana. Firmò opere straordinarie come il Centre Pompidou (Parigi), lo stadio San Nicola (Bari), il NY Times Building.  Vincitore del premio Pritzker ’98 (Nobel dell’architettura), 2 anni dopo fu protagonista a Venezia, dove ricevette il Leone d’oro alla carriera. Nominato nel ’13 senatore a vita, a settembre ’18 donò a Genova, dopo il crollo del ‘Morandi’, il progetto del nuovo ponte sulla città, inaugurato poi il 4 agosto 2020.
  • Franco Califano (1938-2013), Italia, cantautore. Nato a Tripoli (Libia) da genitori campani, Francesco Califano si affermò come paroliere, scrivendo brani per Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Peppino di Capri. Ne firmò 400. Come cantante, Er Califfo portò al successoTutto il resto è noia’, ‘La musica è finita’ e ‘Un tempo piccolo’. Saltuariamente recitò in fotoromanzi e film. Arrestato a 32 anni per possesso di droga, fu assolto. Ricordato come inguaribile ‘latin lover’, morì a Roma il 30 marzo ’13.
  • Amy Jade Winehouse (1983-2011), Inghilterra, cantautrice. Nata a Londra da famiglia ebraica (padre tassista, madre farmacista) ebbe una carriera fulgida e brevissima. Con la sua voce ‘R&B’ fu esponente del ‘soul bianco’. Debuttò nel 2003 con ‘Frank’ e raggiunse il successo con ‘Back to Black’, i cui singoli ‘Rehab’, ‘Love Is a Losing Game’ la proiettarono in cima alle classifiche. Al centro delle cronache mondane per gli eccessi (droga, alcool, disordini alimentari), nel 2011 fu trovata senza vita nella sua residenza londinese.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: “Il Sud cresce perché gli imprenditori sono incoraggiati ad investire”

Set 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Charlie Kirk”

Set 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

Set 13, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 14 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 13, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

“Calenda offende Sicilia”, Schifani abbandona festa Giovani Forza Italia

Set 13, 2025
TOP NEWS

Tajani “In Polonia risposta efficace a Putin, l’Europa non si tocca”

Set 13, 2025
TOP NEWS

Vingegaard vince la 20^ tappa e ipoteca la Vuelta 2025

Set 13, 2025