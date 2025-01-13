Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: "Il Sud cresce perché gli imprenditori sono incoraggiati ad investire"

Di

Set 13, 2025
BARI (ITALPRESS) – “Cresce il Sud perché si sono determinate le giuste condizioni per incoraggiare gli imprenditori a investire. E se l’imprenditore investe, produce e assume, abbiamo vinto la battaglia. Si è capito che la ricchezza non sta nella pubblica amministrazione come ammortizzatore sociale ma nell’azienda, nell’impresa, con i rischi e con le opportunità che ogni impresa deve sapere affrontare”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci a margine della cerimonia di inaugurazione dell’88esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante di Bari.xa2/sat/mca2

Di

