Oktoberfest Cuneo: da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre nell’Area del Palazzetto

DiRaimondo Bovone

Oktoberfest Cuneo apre alle prenotazioni e rinnova la collaborazione con il territorio con un nuovo carnet scontiriservato proprio a chi prenoterà un tavolo durante la manifestazione. Il nuovo carnet offrirà sconti reali in euro, e non percentuali di riduzione o spese minime da raggiungere, e vedrà il coinvolgimento di moltissimi negozi e professionisti della Granda che, a loro volta, sostengono la manifestazione. Un grande circuito di esercizi commerciali che ha scelto di dar vita ad una sinergia con l’evento in stile bavarese che, per 3 settimane, attirerà in provincia di Cuneo avventori da tutta la Regione. 

Per prenotare un tavolo è sufficiente accedere al sito internet www.oktoberfestcuneo.it e selezionare la data desiderata, acquisendo così anche il diritto all’esclusivo pacchetto di sconti. 
Oktoberfest Cuneo si terrà da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta) con una formula di 12 giorni di apertura dal giovedì alla domenica per ciascuna delle 3 settimane e sarà aperto ogni giovedì e venerdì dalle ore 18, mentre sabato e domenica dalle 11.

