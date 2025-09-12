Attualità IN EVIDENZA Politica

Il segretario generale Rutte: “La NATO rafforzerà il suo fianco orientale”

Set 12, 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato lancerà un’operazione per rafforzare ulteriormente il suo fianco orientale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in una conferenza stampa congiunta con il capo del comando statunitense in Europa Alexus Grynkewich. “Siamo qui oggi per annunciare che la Nato sta per lanciare l’operazione Sentinella dell’Est”, ha detto. La decisione è stata annunciata dopo la denuncia da parte della Polonia della caduta di 19 droni russi sul suo territorio. Rutte ha definito l’episodio “la maggiore concentrazione di violazioni dello spazio aereo della Nato mai registrata”, ricordando anche che episodi simili si erano verificati in passato in Romania, Estonia, Lettonia e Lituania. “Che sia intenzionale o meno, è pericoloso e inaccettabile”, ha concluso Rutte.
